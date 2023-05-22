В Норильске микроавтобус с 10 пассажирами съехал в кювет из-за ветра

В Норильске ветер снес в кювет микроавтобус с 10 пассажирами

Фото: МВД России

В Норильске водитель микроавтобуса не справился с управлением из-за сильного ветра, съехал в кювет и врезался в фонарный столб, сообщили в управлении МВД по Красноярскому краю.

Автомобиль Ford Transit ехал из Норильска в сторону аэропорта. В микроавтобусе находились десять пассажиров. Семь из них, в том числе трое детей, пострадали и обратились за медицинской помощью.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Среднесибирском управлении по гидрометеорологии предупреждали, что 22 мая на юге Таймыра ожидается сильный ветер с порывами 15–20 м/с. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям сообщало о сильном гололеде.