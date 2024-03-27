Несколько рейсов задержали в аэропорту Сочи
Несколько летевших в Сочи самолетов отправили на запасные аэродромы из-за непогоды, сообщает пресс-служба аэропорта Сочи в телеграм-канале.
«На запасные аэродромы направилось несколько воздушных судов разных авиакомпаний. Решение о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются командирами воздушных судов исходя из безопасности полета», — говорится в сообщении.
Аэропорт усилил меры по оперативному обслуживанию пассажиров и самолетов. В частности, работает оперативный штаб для принятия необходимых решений, увеличено число сотрудников call-центра.
По данным портала Sochi1.ru, в аэропорту Сочи задержаны десятки рейсов в Новосибирск, Санкт-Петербург, Москву, Пермь.
25 марта власти города заявили об ухудшении погоды 26 и 27 марта. В Сочи ожидались сильные дожди с грозами, усиление ветра до 20–23 м/с.
Управление МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение. На участке Магри — Веселое ожидается опасность формирования смерчей над морем, возможны волны высотой до 4,5 м.
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