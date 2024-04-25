Кремль рассказал о судьбе контрактов, которые курировал Тимур Иванов

Строительные контракты, которые курировал арестованный экс-замглавы Минобороны, будут исполнены, заявил Песков, но не ответил на вопрос о возможных задержках. Тимура Иванова подозревают в получении взятки в особо крупном размере

Тимур Иванов (Фото: Минобороны России)

Строительные контракты, которые курировал арестованный экс-замглавы Минобороны Тимур Иванов, будут исполняться дальше. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Работы, естественно, выполняются, те контракты, которые начаты, они будут продолжаться», — сказал он. Вместе с тем Песков не ответил на вопрос о возможности задержек при их исполнении.

Иванова задержали вечером 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Его отправили в СИЗО до 23 июня. По версии следствия, бывший замглавы Минобороны получал взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства. 24 апреля министр обороны Сергей Шойгу отстранил от должности Иванова, который занимал ее с 2016 года. В его обязанности входили управление имуществом ведомства, планирование закупок по гособоронзаказу и решение вопросов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов. Бывший чиновник является обладателем званий Героя ЛНР и заслуженного строителя России. В 2019 году Forbes включил его в рейтинг богатейших силовиков страны с доходом 13,6 млн руб.

Еще двое фигурантов этого дела — Сергей Бородин и Александр Фомин — также были отправлены в СИЗО до 23 июня. Первого обвиняют по аналогичной с Ивановым статье, а второго — в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК). Всем фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, Фомин и некая организованная группа лиц освободили Иванова и Бородина от оплаты товаров, работ и услуг, связанных с ремонтом и реконструкцией зданий и тем самым способствовали получению взятки.

Согласно базе данных СПАРК и «РБК Компании», человек с именем Сергей Бородин является генеральным директором АНО «Спортивный клуб «Красные звезды». В 2019 году Минобороны сообщало об одноименной команде по хоккею с капитаном Тимуром Ивановым. В свою очередь человек с именем Александр Фомин числится соучредителем ООО «Олимпситистрой», которое является главным застройщиком жилья в новых регионах России, пишет «Коммерсантъ».