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Военная операция на Украине ,  
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Лукашенко назвал условие, при котором Украина потеряет государственность

Лукашенко: если Украина не пойдет на переговоры, то потеряет государственность
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания, Минск
Александр Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания, Минск (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Украина утратит свою государственность и в конечном итоге исчезнет, если не согласится немедленно пойти на мирные переговоры с Россией, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания. Прямая трансляция организована агентством «БелТА».

«Если сейчас не пойти на переговоры, по моему мнению, Украина с течением времени может утратить и свою государственность, и прекратить свое существование», — сказал Лукашенко.

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В январе на встрече с главами муниципальных образований президент России Владимир Путин отмечал, что, если политика Киева будет неизменной, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар. При этом он подчеркивал, что на «украинскую самостийность» никто никогда не покушался, а «жителям Украины закомпостировали мозги».

В ноябре прошлого года об этом же говорил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Он полагает, что Украина может прекратить существование как государство, если ее народ устанет от конфликта, поскольку это свойственно странам, которые живут в состоянии мира.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев год назад давал оценку будущему Украины после конфликта, представив три варианта развития событий, в каждом из которых страна «исчезнет» и перестанет существовать в качестве независимого государства.

Лукашенко назвал условие, при котором Украина потеряет государственность
Лукашенко назвал условие, при котором Украина потеряет государственность

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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