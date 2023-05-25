Медведев рассказал, какой вариант исчезновения Украины устроит Россию

Медведев заявил, что Украина «исчезнет в процессе раздела между Россией и Евросоюзом»

Медведев назвал «нужным» вариант с гарантиями, что конфликт не возобновится в случае присоединения западной Украины к ЕС, а остальной части — к России. В Кремле ранее заверяли, что Москва не ставит целью разделение страны

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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале оценил будущее Украины после конфликта и представил три варианта развития событий, в каждом из которых страна «исчезнет» и перестанет существовать в качестве независимого государства.

Первый подразумевает, что ряд стран Евросоюза возьмут под контроль западные области Украины. При этом останется «некая ничейная украинская территория», которая объявит о «своем преемстве от прежней Украины», намерении вернуть утраченные земли, которые присоединила к себе Россия, и желании присоединиться к ЕС и НАТО. Когда это произойдет, военный конфликт возобновится и превратится в постоянный «с угрозой его быстрого перетекания в полноценную третью мировую войну».

Второй вариант, по мнению Медведева, выглядит так: Украина «исчезает в процессе ее раздела между Россией и рядом государств Евросоюза», после чего в одной из стран Европы «формируется правительство Украины». Зампред Совбеза назвал умеренным риск возобновления полноценного конфликта в этом случае.

В третьем варианте, который озвучил Медведев, западные области Украины присоединяются к странам ЕС, а центральные и «некоторые иные бесхозяйные области» по собственному желанию вступают в Россию; «конфликт завершается с достаточными гарантиями его невозобновления в долгосрочной перспективе».

По словам зампреда Совбеза, «нас может временно устроить второй вариант, но нужен третий».

В апреле Медведев утверждал, что Украина «не нужна» России, Европе, США, Азии, Африке и Латинской Америке, а также собственным гражданам, а потому она «исчезнет».

В 2010 году, будучи президентом, Медведев называл Россию и Украину двумя очень близкими странами, призывал перевести отношения с Киевом «из разряда ординарных в партнерские», а также говорил о необходимости «реанимировать» российско-украинское сотрудничество.

Российские власти не раз заявляли, что, по их мнению, страны ЕС, в частности Польша, желают присоединить к себе украинскую территорию. С такими утверждениями выступали директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и президент Владимир Путин (в Варшаве эти обвинения отвергли и назвали ложью); последний называл Россию «единственным настоящим гарантом» территориальной целостности Украины. В Кремле после ввода войск на Украину заверяли, что Москва не ставит целью разделить страну на части и об оккупации ее территории речи не идет.