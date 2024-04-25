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Дело Тимура Иванова ,  
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Кадры ареста третьего фигуранта по делу экс-замминистра обороны

Появились кадры ареста третьего фигуранта по делу экс-замминистра обороны
Сюжет
Дело Тимура Иванова

В Москве Басманный суд арестовал по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова третьего фигуранта. Им оказался Александр Фомин. Следствие считает, что Фомин и «другие лица» помогали Иванову, оказывая ему «услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией зданий». Они также способствовали «в получении Ивановым взятки», незаконно оказывая услуги «имущественного характера», считают следователи.

Суд решил отправить Александра Фомина в СИЗО на два месяца. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки). Максимальная санкция по этой статье предполагает до 15 лет лишения свободы.

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Политика
Александр Фомин

Также у самого бывшего заместителя министра арестовали счета и активы. Это было сделано в целях обеспечительных мер. Иванова накануне уволили с поста заместителя министра обороны. Это было сделано по приказу министра обороны Сергея Шойгу, сообщали источники РБК и ТАСС.

Дело Тимура Иванова: как и за что задержали замминистра обороны
Общество
Тимур Иванов

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Теги
Тимур Иванов Минобороны арест задержание уголовное дело
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