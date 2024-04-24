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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор Смоленской области показал последствия ударов дронов ВСУ

Анохин показал тушение пожаров на энергетических объектах после атаки ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: anohin67 / Telegram
Фото: anohin67 / Telegram
Фото: anohin67 / Telegram
Фото: anohin67 / Telegram
Фото: anohin67 / Telegram
Фото: anohin67 / Telegram
Фото: anohin67 / Telegram
Фото: anohin67 / Telegram
Фото: anohin67 / Telegram

В Смоленском и Ярцевском районах продолжается ликвидация ночной атаки беспилотников, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. В результате нападения топливно-энергетические объекты получили повреждения, начались пожары.

На фото, опубликованных Анохиным, видно работу пожарных. Они заливают водой горящую траву вокруг объектов и горящие вышки, от которых валит темный дым. Одна из вышек почернела в результате горения.

«На местах происшествий работают пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Смоленской области, экстренные службы, службы жизнеобеспечения районов, а также три пожарных поезда», — рассказал глава региона. Он добавил, что задействованных сил и средств достаточно.

Огонь смогли локализовать, угрозы его распространения за пределы объектов нет.

Пострадавших и жертв в результате атаки беспилотников не было.

Смоленский губернатор сообщил о пожарах на объектах ТЭК после атаки БПЛА
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Минобороны сообщило, что над регионами центральной части России уничтожили восемь дронов ВСУ за ночь. Над территорией Смоленской области средства ПВО сбили один беспилотник.

В середине апреля Анохин также сообщил об атаке украинских беспилотников. Их сбили, но при падении обломков загорелась емкость с горюче-смазочными материалами. Инцидент произошел в Кардымовском районе в центральной части региона, но на каком именно объекте, Анохин не уточнил. В районе находится нефтебаза «Кардымово», принадлежащая «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукту».

Губернатор Смоленской области показал последствия ударов дронов ВСУ
Губернатор Смоленской области показал последствия ударов дронов ВСУ

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