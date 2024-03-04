МИД Мексики опроверг слухи о намерении вступить в БРИКС
Мексика не собирается присоединяться к БРИКС, а вся информация об этом не соответствует действительности, сообщили в МИД страны в X (Twitter).
«В отношении циркулирующих в различных СМИ заметок о предполагаемой кандидатуре Мексики на вступление в группу БРИКС в 2024 году, МИД сообщает следующее: данное заявление является недостоверным», — уточнили в ведомстве.
В МИД отметили, что, хотя страна не подавала заявку на вступление в блок, Мексика с интересом следит за развитием альянса в силу экономического веса входящих в него стран и двусторонней торговли.
В 2006 году Бразилия, Россия, Индия и Китай создали группу БРИК (BRIC). ЮАР вступила в нее в 2011-м, после чего название объединения трансформировалось в БРИКС (BRICS). На группу БРИКС приходится более 40% населения мира и около 26% мировой экономики.
В августе 2023 года Мексика отказалась вступать в БРИКС из-за связей с США. Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он добавил, что в мае Мексика стала самым близким торговым партнером Вашингтона. Газета The Washington Post отметила, что импорт США из Мексики в 2023 году вырос примерно на $10 млрд по сравнению с тем же периодом за 2022 год. Таким образом, Мексика стала главным торговым партнером США.
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