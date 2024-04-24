В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Липецкий губернатор объявил о режиме воздушной опасности в регионе
На территории Липецкой области введен режим воздушной опасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он призвал местных жителей следить за информацией из официальных источников. В предыдущий раз аналогичный сигнал в регионе запускали 20 апреля.
Липецкая область периодически подвергается атакам дронов. Власти сообщали о подавлении беспилотников, в частности, 2 и 7 апреля.
Ранее, 16 апреля, в Липецкой области спецслужбы обнаружили метеозонд. По словам Артамонова, его запустили со стороны Украины. Обломки зонда были обезврежены в Воловском округе, в тот момент в регионе действовал режим воздушной опасности.
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас