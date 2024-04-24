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Военная операция на Украине ,  
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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Липецкий губернатор объявил о режиме воздушной опасности в регионе
Сюжет
Военная операция на Украине

На территории Липецкой области введен режим воздушной опасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Он призвал местных жителей следить за информацией из официальных источников. В предыдущий раз аналогичный сигнал в регионе запускали 20 апреля.

В Липецкой области нашли обломки двух летательных аппаратов
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Липецкая область периодически подвергается атакам дронов. Власти сообщали о подавлении беспилотников, в частности, 2 и 7 апреля.

Ранее, 16 апреля, в Липецкой области спецслужбы обнаружили метеозонд. По словам Артамонова, его запустили со стороны Украины. Обломки зонда были обезврежены в Воловском округе, в тот момент в регионе действовал режим воздушной опасности.

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

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Теги
Липецкая область опасность беспилотники
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