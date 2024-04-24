В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Липецкий губернатор объявил о режиме воздушной опасности в регионе

На территории Липецкой области введен режим воздушной опасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Он призвал местных жителей следить за информацией из официальных источников. В предыдущий раз аналогичный сигнал в регионе запускали 20 апреля.

Липецкая область периодически подвергается атакам дронов. Власти сообщали о подавлении беспилотников, в частности, 2 и 7 апреля.

Ранее, 16 апреля, в Липецкой области спецслужбы обнаружили метеозонд. По словам Артамонова, его запустили со стороны Украины. Обломки зонда были обезврежены в Воловском округе, в тот момент в регионе действовал режим воздушной опасности.