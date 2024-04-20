В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

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На территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в телеграм-канале.

«Все силы и средства приведены в повышенную готовность», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

С 23:00 19 апреля и до 1:00 20 апреля в Липецкой области действовал режим угрозы атаки беспилотников. Около 6:00 в регионе отменили режим воздушной опасности.

16 апреля в Липецкой области спецслужбы обнаружили метеозонд, который, по словам Артамонова, был запущен со стороны Украины. Обломки зонда были обезврежены в Воловском округе. В тот момент в регионе был объявлен режим воздушной опасности.