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Военная операция на Украине ,  
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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Липецкий губернатор сообщил о введении режима воздушной опасности
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Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

На территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в телеграм-канале.

«Все силы и средства приведены в повышенную готовность», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

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С 23:00 19 апреля и до 1:00 20 апреля в Липецкой области действовал режим угрозы атаки беспилотников. Около 6:00 в регионе отменили режим воздушной опасности.

16 апреля в Липецкой области спецслужбы обнаружили метеозонд, который, по словам Артамонова, был запущен со стороны Украины. Обломки зонда были обезврежены в Воловском округе. В тот момент в регионе был объявлен режим воздушной опасности.

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Теги
Липецкая область беспилотники дроны
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