В Липецкой области обезвредили обломки метеозонда с Украины

Игорь Артамонов (Фото: igor_artamonov48 / Telegram)

В Липецкой области спецслужбы обезвредили обломки метеозонда, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram.

«В Воловском округе обезврежены обломки метеозонда», — написал он. Губернатор добавил, что метеозонд был запущен со стороны Украины.

Ранее в регионе был объявлен режим воздушной опасности. В 19:18 мск Артамонов сообщил об его отмене.

11 апреля в Липецкой области дрон упал на строящееся здание больницы. Беспилотник упал на корпус терапевтического отделения, после чего там начался пожар на площади 4 кв. м.

Артамонов уточнил, что никто не пострадал. Инцидент произошел в селе Доброе, где в тот день объявили угрозу атаки беспилотников.