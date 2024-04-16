В Липецкой области обезвредили обломки метеозонда с Украины
В Липецкой области спецслужбы обезвредили обломки метеозонда, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram.
«В Воловском округе обезврежены обломки метеозонда», — написал он. Губернатор добавил, что метеозонд был запущен со стороны Украины.
Ранее в регионе был объявлен режим воздушной опасности. В 19:18 мск Артамонов сообщил об его отмене.
11 апреля в Липецкой области дрон упал на строящееся здание больницы. Беспилотник упал на корпус терапевтического отделения, после чего там начался пожар на площади 4 кв. м.
Артамонов уточнил, что никто не пострадал. Инцидент произошел в селе Доброе, где в тот день объявили угрозу атаки беспилотников.
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