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Военная операция на Украине ,  
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В Липецкой области обезвредили обломки метеозонда с Украины

Губернатор Артамонов: в Липецкой области обезвредили обломки метеозонда
Сюжет
Военная операция на Украине
Игорь Артамонов
Игорь Артамонов (Фото: igor_artamonov48 / Telegram)

В Липецкой области спецслужбы обезвредили обломки метеозонда, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram.

«В Воловском округе обезврежены обломки метеозонда», — написал он. Губернатор добавил, что метеозонд был запущен со стороны Украины.

Ранее в регионе был объявлен режим воздушной опасности. В 19:18 мск Артамонов сообщил об его отмене.

В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

11 апреля в Липецкой области дрон упал на строящееся здание больницы. Беспилотник упал на корпус терапевтического отделения, после чего там начался пожар на площади 4 кв. м.

Артамонов уточнил, что никто не пострадал. Инцидент произошел в селе Доброе, где в тот день объявили угрозу атаки беспилотников.

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Теги
Липецкая область губернаторы обломок
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