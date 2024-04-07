В Липецкой области подавили беспилотник

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Украинский беспилотник самолетного типа подавили в Краснинском районе Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в телеграм-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, добавил глава региона.

Ранее 7 апреля в Липецкой области ввели режим воздушной опасности.

В предыдущий раз о подавлении беспилотника в регионе власти сообщили 2 апреля, тогда также не было пострадавших и разрушений.

После начала военной операции на Украине российские регионы попадают под атаки дронов и обстрелы, в областях срабатывают системы ПВО, действуют сигналы ракетной и воздушной опасности.