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Историк объяснил, как Кант стал и остался русским подданым

Историк Крушельницкий: Кант не освобождался от присяги Российской империи
Фото: Wikimedia Commons
Фото: Wikimedia Commons

Немецкий философ Иммануил Кант после занятия Кенигсберга (ныне — Калининград) войсками Российской Империи в годы Семилетней войны (1756—1763) стал ее подданным, как и все остальные имущие горожане. Король Пруссии Фридрих II после возвращения города под свою власть предпочел «не замечать» этого инцидента, а Кант формально остался российским подданным, заявил РБК доцент РГГУ, историк Александр Крушельницкий.

После того, как город отошел к Российской империи, местные власти обязали всех бывших подданных прусского короля, у которых была недвижимость на территории губернаторства, принести присягу в установленном порядке, рассказал историк. Клятву давали на Библии, заверяя ее своей подписью. Последняя попадала в реестр «новых подданных Империи Всероссийской».

«[Затем] профессор Иммануил Кант, как и все обыватели Кенигсберга, желавшие получить или сохранить службу — теперь уже русскую, обратился с прошением на имя Государыни императрицы Всероссийской Елисаветы Петровны о <…> «принятии на службу» ординарным (штатным) профессором метафизики (философии) в теперь уже Императорский Российский Кенигсбергский университет. И прошение было удовлетворено», — рассказал РБК Крушельницкий.

После восшествия на престол император Петр III в 1962 году подписал указ о возвращении Кенигсберга под власть прусского короля. Однако особых формальностей для освобождения жителей от присяги не потребовалось, пояснил эксперт. Он допустил, что Фридрих II преднамеренно «не заметил» действий своих подданных, так как «уразумел, что у него, в отличие от Российских государей, нет ни Сибири, чтобы все население Восточной Пруссии поголовно туда выслать за «измену».

«Так что все остались в своих домах, на своей службе, при своих прежних правах и обязанностях, дружно сделав вид, что «досадного эпизода» как бы и «не случалось вовсе», — сказал Крушельницкий. Фридрих II, в свою очередь, больше не посещал Кенигсберг до конца своей жизни, добавил эксперт.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее обвинил российские власти в попытках «любой ценой присвоить Канта и его работы». Днем ранее президент России Владимир Путин отметил неугасающий интерес к личности философа и его трудам, а губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал Канта «русским трофеем». Пресс-секретарь калининградского губернатора Дмитрий Лысков, в свою очередь, заявил РБК, что тот «скончался, будучи подданным российской короны» (Кант умер в 1804 году), а Россия сделала больше других ддя увековечивания его памяти.

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Теги
Кенигсберг Иммануил Кант философ
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