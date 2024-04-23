Шольц обвинил Путина в «присвоении Канта»

Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у президента России Владимира Путина нет никаких оснований цитировать немецкого философа Иммануила Канта, сообщило издание Die Zeit.

Немецкий политик считает, что российские власти стремятся «любой ценой присвоить Канта и его работы». Он убежден, что представления мыслителя о мире идут вразрез с позицией России по Украине.

Шольц выступил с этими замечаниями на приуроченной к 300-летию Канта торжественной церемонии.

Путин накануне, 22 апреля, направил приветствие участникам и гостям Международного Кантовского конгресса «Мировое понятие философии», отметив неугасающий интерес к личности философа и его трудам.

Немецкий классический философ Иммануил Кант является «русским трофеем», заявлял 22 апреля губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Иммануил Кант жил в 1724–1804 годах. Он написал работы по этике, эстетике и философской онтологии и считается одним из столпов немецкой классической философии. Самое его знаменитое изречение: «Звездное небо над головой и моральный закон внутри нас наполняют ум все новым и возрастающим восхищением и трепетом, тем больше, чем чаще и упорнее мы над этим размышляем». Он родился в Кенигсберге (нынешний Калининград), который принадлежал Прусскому королевству. В январе 1758 года во время Семилетней войны войска Российской империи вошли в город. Жители города присягнули на верность императрице Елизавете I. Кенигсберг стал центром российского генерал-губернаторства Восточная Пруссия. Однако после смерти императрицы новый правитель России Петр III заключил Петербургский мирный договор с Пруссией. Одним из его условий был вывод российских войск из Восточной Пруссии, в том числе и из Кенигсберга. Окончательно город перешел под прусский контроль в сентябре (по григорианскому календарю) 1762 года.

Алиханов считает, что Россия находится «в центре мощнейшей когнитивной войны, где отчасти наш противник пытается прикрыться Кантовским наследием». По словам губернатора, ему можно противопоставить «русскую интерпретацию Канта». Поэтому необходимо провести масштабную ревизию, «перепросмотр» всего наследия философа, полагает он.

Президент Владимир Путин в 2013 году предлагал сделать Канта символом Калининградской области. Глава государства пояснил, что философ стал символичной фигурой не только в регионе, но и для всей Европы.