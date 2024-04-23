 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Шольц обвинил Путина в «присвоении Канта»

Канцлер Германии Шольц: Путин присваивает Иммануила Канта и его работы
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у президента России Владимира Путина нет никаких оснований цитировать немецкого философа Иммануила Канта, сообщило издание Die Zeit.

Немецкий политик считает, что российские власти стремятся «любой ценой присвоить Канта и его работы». Он убежден, что представления мыслителя о мире идут вразрез с позицией России по Украине.

Шольц выступил с этими замечаниями на приуроченной к 300-летию Канта торжественной церемонии.

Путин накануне, 22 апреля, направил приветствие участникам и гостям Международного Кантовского конгресса «Мировое понятие философии», отметив неугасающий интерес к личности философа и его трудам.

Путин назвал наиболее близких ему философов
Политика
Владимир Путин

Немецкий классический философ Иммануил Кант является «русским трофеем», заявлял 22 апреля губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Иммануил Кант жил в 1724–1804 годах. Он написал работы по этике, эстетике и философской онтологии и считается одним из столпов немецкой классической философии. Самое его знаменитое изречение: «Звездное небо над головой и моральный закон внутри нас наполняют ум все новым и возрастающим восхищением и трепетом, тем больше, чем чаще и упорнее мы над этим размышляем». Он родился в Кенигсберге (нынешний Калининград), который принадлежал Прусскому королевству.

В январе 1758 года во время Семилетней войны войска Российской империи вошли в город. Жители города присягнули на верность императрице Елизавете I. Кенигсберг стал центром российского генерал-губернаторства Восточная Пруссия.

Однако после смерти императрицы новый правитель России Петр III заключил Петербургский мирный договор с Пруссией. Одним из его условий был вывод российских войск из Восточной Пруссии, в том числе и из Кенигсберга. Окончательно город перешел под прусский контроль в сентябре (по григорианскому календарю) 1762 года.

Алиханов считает, что Россия находится «в центре мощнейшей когнитивной войны, где отчасти наш противник пытается прикрыться Кантовским наследием». По словам губернатора, ему можно противопоставить «русскую интерпретацию Канта». Поэтому необходимо провести масштабную ревизию, «перепросмотр» всего наследия философа, полагает он.

Президент Владимир Путин в 2013 году предлагал сделать Канта символом Калининградской области. Глава государства пояснил, что философ стал символичной фигурой не только в регионе, но и для всей Европы.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Персоны
Олаф Шольц Владимир Путин философ
Шольц Олаф фото

Шольц Олаф

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Материалы по теме
Губернатор Калининградской области назвал Канта «русским трофеем»
Политика
Алиханов заявил, что Кант имеет «прямое отношение» к конфликту на Украине
Политика
Шольц рассказал, при каком условии поговорит с Путиным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 99,36 (-0,21) Инвестиции, 22 апр, 16:37 Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 93,25 (-0,19) Инвестиции, 22 апр, 16:37
Муж Блиновской заявил об угрозах расторгнуть с ним контракт о службе Общество, 14:39
Погибшая российская волейболистка перед смертью рассталась с парнем Спорт, 14:35
Аэропорт Минвод отменил рейс после сообщения о дефекте на полосе Общество, 14:35
Прокуратуру попросили проверить Минтранс из-за очередей на КПП в ДНР Общество, 14:31
Инъекции с отравой: три неочевидных риска для компании при работе с ИИ Pro, 14:31
Ставку российской пятиборки с нейтральным статусом отдали юниорке Спорт, 14:25
СПЧ обратилась к послу Турции из-за недопуска Turkish Airlines россиян Общество, 14:23
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
В Германии соратника депутата Европарламента задержали за шпионаж Политика, 14:23
В Литве не поддержали предложение лишать ВНЖ за поездки в Россию Политика, 14:23
ФАС обнаружила картельный сговор при реализации двух нацпроектов Экономика, 14:16
Шольц обвинил Путина в «присвоении Канта» Политика, 14:13
Беглов заявил, что в Санкт-Петербурге проведут парад Победы с салютом Общество, 14:04
Шойгу доложил о расширении зоны контроля российских войск в ДНР Политика, 13:51
В Совфеде назвал дату инаугурации Владимира Путина Политика, 13:49