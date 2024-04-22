Губернатор Калининградской области заявил, что «сейчас мы находимся в центре мощнейшей когнитивной войны», а противнику можно противопоставить «русскую интерпретацию» трудов Иммануила Канта

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Немецкий классический философ Иммануил Кант является «русским трофеем», как и все, что можно увидеть сейчас в Калининградской области, заявил губернатор региона Антон Алиханов на открытии пленарного заседания «Критика искусственного разума: проблемы бытия и познания в контексте развития ИИ» на Международном Кантовском конгрессе.

Глава региона отметил, что «русская мысль часто оппонировала Канту, спорила с ним». Губернатор задался вопросом: «А что, если бы Семилетняя война закончилась иначе, и Восточная Пруссия стала бы нашей уже тогда, мог бы состояться русский философ Кант?»

Иммануил Кант жил в 1724–1804 годах. Он написал работы по этике, эстетике и философской онтологии и считается одним из столпов немецкой классической философии. Самое его знаменитое изречение: «Звездное небо над головой и моральный закон внутри нас наполняют ум все новым и возрастающим восхищением и трепетом, тем больше, чем чаще и упорнее мы над этим размышляем». Он родился в Кенигсберге (нынешний Калининград), который принадлежал Прусскому королевству. В январе 1758 года во время Семилетней войны войска Российской империи вошли в город. Жители города присягнули на верность императрице Елизавете I. Кенигсберг стал центром российского генерал-губернаторства Восточная Пруссия. Однако после смерти императрицы новый правитель России Петр III заключил Петербургский мирный договор с Пруссией. Одним из его условий был вывод российских войск из Восточной Пруссии, в том числе и из Кенигсберга. Окончательно город перешел под прусский контроль в сентябре (по григорианскому календарю) 1762 года.

Алиханов заявил, что «сейчас мы находимся в центре мощнейшей когнитивной войны, где отчасти наш противник пытается прикрыться Кантовским наследием». По словам губернатора, ему можно противопоставить «русскую интерпретацию Канта». Поэтому необходимо провести масштабную ревизию, «перепросмотр» всего наследия философа, полагает он.

В середине февраля Алиханов заявлял, что Кант имеет прямое отношение к конфликту на Украине. Согласно его точке зрения, философ «положил начало немецкой классической философии, прокачал немецкую волю, одновременно отрезав ее от высших ценностей». По мнению калининградского губернатора, в работах философа «началась» и Первая мировая война, и конфликт на Украине.

Однако к открытию конгресса в Балтийском федеральном университете чиновник признал философа «интеллектуальным авторитетом».

Президент Владимир Путин в 2013 году предлагал сделать Канта символом Калининградской области. Глава государства пояснил, что философ стал символичной фигурой не только в регионе, но и для всей Европы.