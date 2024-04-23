Власти Калининграда объяснили, почему считают Канта российским философом

Немецкий философ Кант умер подданным Российской империи, объяснили в аппарате калининградского губернатора его слова о «русском трофее». Однако Кант умер спустя 40 лет после возвращения Кенигсберга (нынешний Калининград) в Пруссию

Памятник философу Иммануилу Канту в Калининграде (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Россия и Калининградская область сделали больше всех для увековечивания памяти немецкого классического философа Иммануила Канта, заявил РБК пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.

«Хочу напомнить, что Иммануил Кант скончался, будучи подданным российской короны. Мне кажется, это больше любых слов всех возможных немецких политиков показывает позицию великого философа относительно России», — считает он.

Иммануил Кант жил в 1724–1804 годах. Он считается одним из столпов немецкой классической философии за работы по эстетике, гуманизму, этике и философской онтологии. Он родился в Кёнигсберге (нынешний Калининград), который тогда принадлежал Прусскому королевству. В январе 1758 года во время Семилетней войны войска Российской империи заняли город, который впоследствии стал центром российского генерал-губернаторства Восточная Пруссия. Но спустя четыре года, в 1762 году, Кёнигсберг окончательно вернулся под контроль Пруссии. Это произошло в результате Петербургского мирного договора, который заключил новый император Пётр III. В трактате «О вечном мире» (1795) мыслитель писал о возможности ситуации, где отношения между странами урегулированы таким образом, что нет оснований для войн. Он также описал перспективу перехода всех политических режимов к демократической, республиканской форме правления вместо тирании, монархии или деспотии. Кант упоминает проблему отделения части государства от основной территории. По его мнению, решать вопрос должны жители этой страны, а до того времени никакие другие государства не могут вмешиваться в этот процесс.

Накануне имя Канта упомянул российский президент Владимир Путин в обращении к участникам и гостям Международного Кантовского конгресса «Мировое понятие философии». Президент отметил, что мероприятие приурочено к 300-летию со дня рождения философа, и следует сохранить наследие ученого.

Немецкие власти на это отреагировали критически. Канцлер Олаф Шольц посчитал, что российские власти пытаются «любой ценой присвоить Канта и его работы», тогда как представления философа о мире идут вразрез с политикой Москвы.

В тот же день о принадлежности Канта высказался калининградский губернатор Антон Алиханов. Он назвал философа «русским трофеем» наравне со всем остальным, что сейчас есть в области. Алиханов рассказал также, что «русская мысль часто оппонировала Канту, спорила с ним», и задался вопросом: «А что если бы Семилетняя война закончилась иначе и Восточная Пруссия стала бы нашей уже тогда, мог бы состояться русский философ Кант?»

Впрочем, еще два месяца назад губернатор рассказывал, что Кант «положил начало немецкой классической философии, прокачал немецкую волю, одновременно отрезав ее от высших ценностей», в работах философа «началась» и Первая мировая война, и конфликт на Украине. «Кант, родившийся тут, имеет почти прямое отношение к глобальному хаосу, глобальному переустройству, с которым мы сейчас сталкиваемся. Больше того, он имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине», — уверял Алиханов.