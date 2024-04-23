Лондон отправит в Польшу истребители «Тайфун»

Сунак: Великобритания в 2025 году разместит в Польше истребители «Тайфун»

Истребитель Typhoon (Фото: Christopher Furlong / Getty Images)

Великобритания в 2025 году разместит в Польше свои истребители «Тайфун», заявил британский премьер Риши Сунак на совместной пресс-конференции с польским коллегой Дональдом Туском в Варшаве. Трансляцию вел телеканал Sky News. Он пояснил, что Лондон хочет оказывать Польше поддержку при патрулировании воздушного пространства.

«Могу также объявить, что в следующем году мы разместим здесь истребители Typhoon Королевских ВВС, показав, как серьезно мы относимся к этому вопросу (обеспечения противовоздушной обороны в Польше. — РБК)», — сказал Сунак.

Eurofighter Typhoon — истребители, которые стоят на вооружении не только Британии, но и Германии, Италии, Испании и других стран. Он может нести ракеты класса «воздух — воздух» и «воздух — земля». Может подниматься на высоту более 16 км.

В октябре 2023 года Великобритания также направила в Польшу четыре истребителя «Тайфун». Министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс тогда объяснил это необходимостью защиты от потенциальных угроз со стороны России. Самолеты пробыли в Польше две недели и приняли участие в совместных учениях.

В середине апреля Лондон также направил шесть истребителей «Тайфун» в Румынию в рамках миссии НАТО по защите воздушного фланга блока.

«Персонал, участвующий в миссии, будет в любой момент находиться в готовности для запуска системы быстрого реагирования (QRA) для перехвата российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству НАТО», — говорилось в сообщении британских ВВС.

Британские истребители пробудут в Румынии четыре месяца — до августа 2024 года.