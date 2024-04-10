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Британские истребители Typhoon прибыли в Румынию

Британия направила шесть истребителей в Румынию в рамках миссии НАТО

Великобритания направила в Румынию шесть истребителей Typhoon для защиты восточного фланга НАТО, расположенного недалеко от Черного моря. Об этом говорится на сайте британских ВВС.

«Персонал, участвующий в миссии, будет в любой момент находиться в готовности для запуска системы быстрого реагирования (QRA) для перехвата российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству НАТО», — сказано в сообщении.

До августа истребители будут выполнять вылеты с авиабазы «Михаил Когэлничану» под городом Констанца. Отмечается, что в четырехмесячной миссии НАТО принимают участие также британские самолеты 9-й бомбардировочной эскадрильи и более 200 военнослужащих 140-го экспедиционного авиакрыла.

Это пятая ротация британцев на авиабазе «Михаил Когэлничану». 9 апреля там прошла церемония сертификации, пишет Румынское радио.

В Румынии начали строить крупнейшую базу НАТО
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Фото:Christian Charisius / dpa / Global Look Press

8 апреля в Румынии начались военно-морские учения НАТО Sea Shield 24 («Морской щит — 2024»). В них участвуют Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Италия, Молдавия, Нидерланды, Польша, Португалия, США, Турция и Франция.

В марте в Румынии начали строительство крупнейшей базы НАТО в Европе, которая сможет принять до 10 тыс. военных и членов их семей.

Площадь объекта составит около 2,8 тыс. га, стоимость строительства составляет €2,5 млрд. Общий периметр базы составит 30 км. Первый этап расширения военной базы планируют завершить через пять лет.

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Теги
Румыния НАТО Великобритания истребители «Тайфун»
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