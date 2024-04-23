Главком ВС Норвегии удивился скорости совершенствования российской армии

Эйрик Кристофферсен (Фото: Lise Aserud / EPA / ТАСС)

Скорость совершенствования российской армии превзошла ожидания главнокомандующего Вооруженными силами Норвегии Эйрика Кристофферсена, о чем он заявил в интервью изданию Breaking Defense.

Свое мнение главнокомандующий объяснил тем, что российская оборонная промышленность теперь способна производить больше вооружений, чем в 2023 году. Об увеличении производства военной продукции в разы не раз говорили российские власти.

«Модернизированные или перестроенные российские вооруженные силы сейчас гораздо более похожи на наши, чем я бы сказал год назад — <...> они смогли практически избежать санкций», — сказал Кристофферсен.

Способность России поддерживать свой оборонно-промышленный комплекс (ОПК), несмотря на введенные Западом санкции, признали и в США. По словам начальника штаба сухопутных войск генерала Рэнди Джорджа, российские войска в ходе боевых действий «учатся, вносят коррективы», в том числе в отношении беспилотников и радиоэлектронной борьбы.

США и ЕС ввели против России санкции, направленные на сокращение выпуска ею военной продукции. Так, последним пакетом санкций Евросоюз наложил запрет на экспорт в Россию компонентов, которые могут использоваться для разработки и производства беспилотников, в том числе электротрансформаторов, статических преобразователей и катушек индуктивности.

Вашингтон вводил санкции против сотен преимущественно российских компаний отрасли, поддерживающей «военно-промышленную базу» страны. За сотрудничество с такими компаниями иностранным банкам грозят вторичные санкции.

Россия считает вводимые против нее санкции незаконными. Власти страны подчеркивают, что ограничения не повлияют на ход и результаты военной операции.