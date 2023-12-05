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Военная операция на Украине ,  
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Мишустин заявил о росте производства бронетанкового вооружения в 3 раза

Мишустин: производство бронетанкового вооружения в России выросло втрое
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости
Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости

Производство бронетанкового вооружения в России в этом году выросло втрое, беспилотников — вдвое. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.

Кроме того, в пять раз увеличилось количество выпускаемой техники связи, средств поражения, радиоэлектронной борьбы и разведки. Производство автомобилей выросло почти втрое. Примерно во столько же раз увеличился объем производства предметов бронезащиты.

Мишустин отметил, что власти выделили существенное финансирование на развитие производственных мощностей оборонного заказа и поставок необходимой продукции. «Это позволило задействовать уже свыше 360 предприятий, ввести в эксплуатацию порядка 37 тыс. единиц различного оборудования, дополнительно привлечь около 520 тыс. сотрудников», — сказал он.

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Министр обороны Сергей Шойгу регулярно проверяет ход выполнения гособоронзаказа на заводах по всей стране. Во время посещения предприятия корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в конце сентября глава компании Борис Обносов доложил министру, что за последние полгода объемы выпуска высокоточных средств поражения выросли в два, а по отдельным видам продукции — в три с половиной и пять раз.

Обносов отметил, что производство выросло за счет модернизации, увеличения численности персонала, повышения производительности труда и перехода на рабочий график 24/7. Руководство корпорации также продемонстрировало Шойгу запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения, созданные в рамках модернизации высокоточного оружия.

Теги
Персоны
Михаил Мишустин вооружение беспилотники дроны оборонная промышленность
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
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