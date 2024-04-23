Силовики Молдавии остановили пятерых прибывших из Москвы оппозиционеров

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Делегаты от молдавской оппозиции, которые участвовали в Москве в съезде политиков, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, попали под дополнительные проверки.

«Пятеро человек из нашей делегации отправили на дополнительный контроль. Остальные беспрепятственно прошли границу», — заявил ТАСС один из руководителей молодежной организации партии «Возрождение» Николай Шиколай.

В понедельник других участников съезда молдавской оппозиции несколько часов держали в аэропорту, позднее пограничники все же стали их пропускать. Одну из делегатов, лидера партии «Возрождение» Наталью Параска, допросили спецслужбы.

В блок «Победа-Виктория» помимо «Возрождения» вошли партии «Шанс», «Альтернатива и силы спасения Молдовы» (FASM) и «Виктория». Издание Newsmaker отмечает, что эти политические силы связаны с Иланом Шором, который заочно приговорен к 15 годам лишения свободы по обвинению в выводе $1 млрд через молдавскую банковскую систему.

Шор, объявляя о создании предвыборного блока, обвинил действующего президента Молдавии Майю Санду в узурпации власти. Правящая молдавская партия «Действие и солидарность» (PAS) назвала позором присутствие членов парламента в Москве на фоне продолжающегося конфликта России и Украины.