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В Молдавии допустили, что действия Шора и его сторонников сочтут изменой

И.о. генпрокурора Молдавии: действия Илана Шора могут расценить как госизмену
Шор и его сторонники, в том числе башкан Гагаузии Гуцул, объявили в Москве о создании предвыборного блока. В генпрокуратуре Молдавии отметили, что в их действиях могут усмотреть признаки госизмены
Илан Шор
Илан Шор (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Действия сторонников беглого молдавского политика и бизнесмена Илана Шора, объявившего в Москве о создании оппозиционного блока «Виктория» («Победа»), могут быть квалифицированы как государственная измена, заявил и.о. генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну, передает портал noi.md.

«С нашей точки зрения, эта акция имеет тенденцию угрожать безопасности государства и является очередным проявлением преступной группировки «Шор». <...> Состав преступления для статьи об «измене» также рассматривается в связи с событиями, свидетелями которых мы все являемся», — сказал Мунтяну.

Он отметил, что прокуратура отслеживает ситуацию и в нужный момент квалифицирует действия Шора и его сторонников согласно законам.

Беглый политик и башкан Гагаузии создали в Москве блок «Виктория»
Политика
Илан Шор

21 апреля в Москве прошел съезд оппозиционных депутатов, на котором Шор и башкан Гагаузии Евгения Гуцул объявили о создании предвыборного блока. Шор обвинил молдавского президента Майю Санду в узурпации власти и назвал республику «захваченным государством». «Сегодня любой оппозиционер в Молдове — это уже изначально предатель», — сказал на съезде политик.

Шор — основатель одноименной пророссийской партии, которую в июне 2023 года Конституционный суд Молдавии признал незаконной. Гуцул — член «Шора», она одержала победу на выборах главы Гагаузии незадолго до запрета партии.

Бизнесмен покинул республику на фоне уголовного преследования: в 2017-м он получил семь с половиной лет по обвинению в выводе $1 млрд через молдавскую банковскую систему. В апреле прошлого года Апелляционный суд заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы по тому же делу.

В последние годы он жил в Израиле, что не помешало ему в 2019-м стать членом парламента Молдавии, но в апреле 2023-го его лишили мандата.

Супруга Шора — российская певица Жасмин, ее настоящее имя — Сара Шор.

Правящая молдавская партия «Действие и солидарность» (PAS) назвала позором присутствие политиков в Москве, «когда весь мир осуждает Кремль» за конфликт с Украиной. «Молдова уверенно идет к членству в ЕС, где царят мир, процветание и справедливое правосудие», — заявила пресс-секретарь PAS Адриана Влас.

«Sputnik Молдова» сообщал, что в аэропорту Кишинева некоторых вернувшихся со съезда оппозиционных депутатов задержали на несколько часов.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Молдавия Илан Шор
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