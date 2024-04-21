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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные вывезли танк Leopard 2 из-под Авдеевки

Военные вывезли танк Leopard 2 из-под Авдеевки для установки в парке «Патриот»
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные вывезли украинский танк Leopard 2 немецкого производства из-под Авдеевки — города в ДНР, который перешел под контроль России, сообщил телеканал «Соловьев Live».

По данным канала, для того чтобы сдвинуть немецкий танк с места, эвакуационной команде пришлось подрывать гусеницы.

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Танк Leopard-2

Бои за Авдеевку шли с осени 2023 года. В феврале 2024 года глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль российскими войсками населенного пункта. По словам министра, военные заняли территорию площадью 31,75 кв. км. О полной зачистке города объявили в конце февраля.

Перед тем как Шойгу объявил о взятии Авдеевки под контроль, украинская сторона заявила о выводе войск. Киев объяснил это решение усилием по сбережению жизней солдат, недопущению окружения и переходом к более выгодным рубежам, а также «искусственным дефицитом вооружений».

Российские военные вывезли танк Leopard 2 из-под Авдеевки
Российские военные вывезли танк Leopard 2 из-под Авдеевки

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Теги
танк Leopard Авдеевка Россия Украина
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