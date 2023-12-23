Минобороны отчиталось об уничтожении двух танков Leopard 2

Подразделения группировки российских войск «Запад» уничтожили два украинских танка Leopard 2, сообщила пресс-служба группировки.

«Расчет самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» <…> уничтожил танк Leopard 2 в районе населенного пункта Терн», — говорится в сообщении. Где был уничтожен второй танк, не уточняется.

Кроме того, российские военные отразили семь контратак ВСУ на купянском направлении, пять из них — в районе озера Лиман и сел Синьковка и Ивановка, две — в районе поселка Житловка и села Терны.

30 ноября Минобороны сообщило об уничтожении первого танка Leopard 1A5 в боях на купянском направлении.

Ранее, в начале ноября, российские военные из Южной группировки войск сорвали попытку ВСУ эвакуировать для ремонта танк Leopard 2, подбитый под Авдеевкой в ДНР.

Немецкие танки Leopard Киев начал получать от Германии и других стран в 2023 году. В ноябре Германия и Дания передали Украине партию из 25 Leopard 1A5. Российское военное ведомство в своих сводках неоднократно отчитывалось об уничтожении танков Leopard в зоне военной операции.