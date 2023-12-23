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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось об уничтожении двух танков Leopard 2

Минобороны: российские военные уничтожили два украинских танка Leopard 2
Сюжет
Военная операция на Украине

Подразделения группировки российских войск «Запад» уничтожили два украинских танка Leopard 2, сообщила пресс-служба группировки.

«Расчет самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» <…> уничтожил танк Leopard 2 в районе населенного пункта Терн», — говорится в сообщении. Где был уничтожен второй танк, не уточняется.

Кроме того, российские военные отразили семь контратак ВСУ на купянском направлении, пять из них — в районе озера Лиман и сел Синьковка и Ивановка, две — в районе поселка Житловка и села Терны.

Минобороны сообщило о сбитой над Азовским морем украинской ракете
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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

30 ноября Минобороны сообщило об уничтожении первого танка Leopard 1A5 в боях на купянском направлении.

Ранее, в начале ноября, российские военные из Южной группировки войск сорвали попытку ВСУ эвакуировать для ремонта танк Leopard 2, подбитый под Авдеевкой в ДНР.

Немецкие танки Leopard Киев начал получать от Германии и других стран в 2023 году. В ноябре Германия и Дания передали Украине партию из 25 Leopard 1A5. Российское военное ведомство в своих сводках неоднократно отчитывалось об уничтожении танков Leopard в зоне военной операции.

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Теги
Минобороны Украина танки танк Leopard
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