Страны G7 оставят активы России замороженными до возмещения ущерба Киеву

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Страны G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) сохранят замороженными российские активы, пока не добьются от Москвы выплат за урон, нанесенный Украине во время военной операции, следует из совместного заявления министров финансов и глав центробанков G7 по итогам встречи в Вашингтоне.

«Мы вновь подтверждаем нашу решимость добиться того, чтобы Россия выплатила за ущерб, причиненный Украине. Суверенные активы России в наших юрисдикциях до тех пор будут оставаться замороженными», — приводит текст заявления Reuters.

В документе не раскрыли детали плана по использованию активов России, но подчеркнули, что члены объединения «продолжат работу над всеми возможными путями, с помощью которых российские активы могут быть использованы для поддержки Украины». Варианты представят на летнем саммите G7 в Италии.

После начала военной операции ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов Банка России как в виде денежных средств, так и в виде ценных бумаг. Российский Минфин в 2022 году оценил замороженные активы примерно в $300 млрд.

Запад и Киев неоднократно призывали направить замороженные российские активы на восстановление Украины. По оценке Еврокомиссии, на восстановление страны понадобится $486 млрд (€452,8 млрд). Эта оценка охватывает период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года. Годом ранее она составляла $411 млрд (€383 млрд).

Москва предупредила, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство российского имущества». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные решения будут иметь «очень-очень долгие, на долгие десятилетия, судебные перспективы».