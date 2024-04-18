 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Страны G7 оставят активы России замороженными до возмещения ущерба Киеву

В G7 решили сохранить активы Москвы замороженными до возмещения урона Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Страны G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) сохранят замороженными российские активы, пока не добьются от Москвы выплат за урон, нанесенный Украине во время военной операции, следует из совместного заявления министров финансов и глав центробанков G7 по итогам встречи в Вашингтоне.

«Мы вновь подтверждаем нашу решимость добиться того, чтобы Россия выплатила за ущерб, причиненный Украине. Суверенные активы России в наших юрисдикциях до тех пор будут оставаться замороженными», — приводит текст заявления Reuters.

В документе не раскрыли детали плана по использованию активов России, но подчеркнули, что члены объединения «продолжат работу над всеми возможными путями, с помощью которых российские активы могут быть использованы для поддержки Украины». Варианты представят на летнем саммите G7 в Италии.

Центробанк ЕС осудил идею США передать российские активы ВСУ
Политика
Кристин Лагард

После начала военной операции ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов Банка России как в виде денежных средств, так и в виде ценных бумаг. Российский Минфин в 2022 году оценил замороженные активы примерно в $300 млрд.

Запад и Киев неоднократно призывали направить замороженные российские активы на восстановление Украины. По оценке Еврокомиссии, на восстановление страны понадобится $486 млрд (€452,8 млрд). Эта оценка охватывает период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года. Годом ранее она составляла $411 млрд (€383 млрд).

Москва предупредила, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство российского имущества». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные решения будут иметь «очень-очень долгие, на долгие десятилетия, судебные перспективы».

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
G7 российские активы Украина компенсация ущерба
Материалы по теме
Центробанк ЕС осудил идею США передать российские активы ВСУ
Политика
Швейцария отказалась присоединиться к группе по поиску активов России
Политика
Глава Минфина США назвала варианты использования российских активов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 100,28 (+0,34) Инвестиции, 17 апр, 16:37 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 94,32 (+0,25) Инвестиции, 17 апр, 16:37
Коммерческим структурам запретят участвовать в экзаменах для мигрантов Общество, 09:21
Страны G7 оставят активы России замороженными до возмещения ущерба Киеву Политика, 09:17
Почему популярную видеоигру обвиняют в эксплуатации несовершеннолетних Pro, 09:14
Эксперты предсказали «революцию зарплат» и конец дешевого труда в России Экономика, 09:00
В Орске возникли проблемы с водоснабжением из-за подтопления Общество, 08:55
Уровень воды в Сакмаре близ Оренбурга поднялся выше опасного Общество, 08:49
Reuters узнал об идее Трампа снизить налоги для среднего класса Политика, 08:43
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
ФСБ рассекретила данные об операции Смерша в 1944 году Политика, 08:34
Компании гибнут из-за слабых сотрудников. Почему руководители их нанимают Pro, 08:33
Сервисы начали предупреждать о запрете авторизации через Apple и Google Технологии и медиа, 08:30
В Ростовской области при падении дрона пострадал работник предприятия Политика, 08:21
Полянский обвинил США в дезинформации Совбеза ООН о действиях России Политика, 08:05
Зеленский сообщил о причастности Украины к атаке на аэродром в Крыму Политика, 08:03
Руководитель розницы Росбанка покинет пост на фоне сделки с «Тинькофф» Финансы, 08:00