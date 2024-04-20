Пашинян сообщил, когда российские силы покинут границу с Азербайджаном
Российские пограничники покинут Тавушскую область после делимитации и демаркации границ с Азербайджаном, заявил премьер Армении Никол Пашинян. Он объяснил это тем, что «ситуация изменилась».
Пункт дислокации российских пограничников в этом регионе, на границе Армении и Азербайджана, появился в 2021 году.
Страны несколько лет ведут переговоры о подписании мирного договора на основе делимитации и демаркации спорных участков границы. В конце марта 2024 года Пашинян заявил, что в Баку ищут повод для новой войны, требуя от Еревана передать четыре села в Тавушской области. Однако уже 10 апреля он сказал, что Армения не против начать процесс делимитации границы с Азербайджаном в этом регионе.
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