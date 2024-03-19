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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян предупредил об угрозе войны с Азербайджаном «в конце недели»

Пашинян предупредил об угрозе войны с Азербайджаном в конце недели
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Ереван не должен допустить войны с Баку, поэтому нужно пойти на «корректировку границы», считает премьер Армении. Речь идет об участке от села Баганис до Беркабера в Тавушской области, уточнил он
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «в конце недели» может начаться война, если республика не пойдет на обсуждение делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, его слова приводит «Sputnik Армения».

«Но это означает, что в конце недели будет война. И я знаю, что будет в конце этой войны. Потом, когда встретимся где-нибудь на площади Республики, вы скажете: «Ладно, мы простые сельчане, у нас не было информации, но вы же все знали», — сказал Пашинян на встрече с жителями села Воскепар Тавушской области.

Армения не должна допустить войны с Азербайджаном, поэтому нужно пойти на «корректировку границы», считает он, (цитата по News.am). По словам премьера, «есть реальная возможность» начать процесс делимитации и демаркации границы между двумя странами. Речь идет об участке от села Баганис до села Беркабер в Тавушской области, пояснил Пашинян.

В начале марта Азербайджан потребовал от Армении освободить восемь сел на границе, которые Баку считает оккупированными. Речь идет о неэксклавных Баганис-Айрум, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы и эксклавных Юхары Аскипара, Кярки, Софулу, Бархударлы (из них последние два пустуют) в Тавушской области. Баку также отрицает, что оккупировал 31 село, которые Ереван считает своими.

В Армении начали демаркацию границы с Азербайджаном
Политика
Никол Пашинян

На прошлой неделе Пашинян заявил, что села в Тавушской области, которые требует освободить Азербайджан, никогда не находились на суверенной территории страны, пишет «Арменпресс». По словам премьера, сел с упомянутыми азербайджанской стороной названиями никогда не существовало как в советские времена, так и позднее. «Говорят, что правительство Армении собирается передать села Тавушской области Азербайджану. Никогда, ни при каком обсуждении не было и не может быть вопроса о передаче какого-либо села Тавушской области», — подчеркнул премьер. Он предложил «сначала зафиксировать территорию Республики Армения, чтобы на основе этого можно было четко сформулировать, где и почему у Азербайджана есть территориальные претензии к Армении, и где он, по сути, не имеет или, возможно, не имеет никаких территориальных претензий к Республике Армения».

«Они говорят: давайте сами населенные пункты освободим, а потом поговорим о жизненно важных участках сел. Мы, конечно, возражаем, говорим, что село — это не только сельсовет, это еще и его жизненно важные территории. Наша политика заключается в том, что мы не должны допускать войны. И именно поэтому мы решили, что должны пойти на корректировку границы Армении на этом участке. Мы делаем это не только ради Армении, но и конкретно для сел Воскепар, Киранц, чтобы обеспечить безопасность этих сел», — отметил глава правительства на встрече с жителями сел.

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Елена Чернышова
Никол Пашинян Азербайджан Армения демаркация война
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Ильхам Алиев фото

Ильхам Алиев

политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
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