Суд арестовал отца подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве до 18 июня

Низами Иса-оглы Аббасов (Фото: пресс-служба Московского городского суда)

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал отца Шахина Аббасова — главного фигуранта дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке. Аббасов Низами Иса-оглы отправлен под арест до 18 июня, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Аббасову-старшему вменяют ч. 5 ст. 33, а также пп. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — пособничество в убийстве. Вместе с ним по делу проходят еще шесть человек, одного из них разыскивают.

Замоскворецкий суд Москвы 22 апреля рассматривает вопросы об избрании мер пресечения нескольким фигурантам дела. Шахина Аббасова также арестовали до 18 июня. Он возражал против ареста и не признал вину.

Аббасову-младшему также вменяют пп. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство, совершенное группой лиц и из хулиганских побуждений. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Убийство, в котором обвиняют Аббасовых, произошло 17 апреля в Люблино. По версии следствия, Кирилл Ковалев сделал Шахину Аббасову замечание за неправильную парковку. После этого начался конфликт, Аббасов-младший позвонил своим родственникам, и они подъехали к месту. «Прибывшие соучастники приняли решение совершить убийство Ковалева», — сообщили в суде.

Шахин Аббасов и его брат Шохрат нанесли Ковалеву «множественные удары в область жизненно важных органов», при этом Шахин нанес Ковалеву несколько ударов ножом, а Шохрат продолжал избивать потерпевшего. Затем Аббасовы скрылись на заранее приготовленных родственниками автомобилях. 19 апреля Шахина Аббасова задержали в Ростовской области.

Во время обыска в квартире Аббасова обнаружили более 44 млн руб. и $300 тыс. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить источник происхождения этих денег.