Алиев выразил соболезнования Путину в связи с терактом в «Крокусе»
Азербайджан находится рядом с Россией в тяжелое время, заявил президент страны Ильхам Алиев, выражая соболезнования президенту Владимиру Путину в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». О телефонном разговоре лидеров двух стран сообщила пресс-служба Алиева.
«Президент Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская сторона решительно осуждает ужасный террористический акт», — говорится в сообщении.
По данным пресс службы, Путин и Алиев в ходе разговора заявили о продолжении совместных усилий в борьбе с терроризмом.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Погибли 133 человека, более 150 пострадали.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России). Десятки стран осудили теракт и выразили соболезнования родным погибших и Владимиру Путину. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны мира к совместной работе для борьбы с «Исламским государством».
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