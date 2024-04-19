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Политика ,  
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Алиев приедет в Москву на переговоры с Путиным 22 апреля

Кремль: Алиев посетит Москву и встретится с Путиным 22 апреля
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Сергей Булкин / NEWS.RU / Global Look Press)

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев приедет в Москву 22 апреля с рабочим визитом и проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

В планах Алиева и Путина — рассмотреть ключевые вопросы развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также «провести обстоятельный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике».

В ходе визита президенты встретятся с ветеранами Байкало-Амурской магистрали в честь 50-летия начала ее строительства. Отец азербайджанского президента, Гейдар Алиев, «непосредственно курировал вопросы, связанные с сооружением магистрали», уточнили в Кремле.

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Ильхам Алиев

В последний раз Путин и Алиев встретились в октябре 2023 года в Бишкеке. В ходе саммита глав государств СНГ лидеры обсудили «чувствительные вопросы», в том числе — ситуацию в Нагорном Карабахе.

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Ильхам Алиев

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