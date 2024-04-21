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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Глава Генштаба Израиля утвердил планы продолжения войны с ХАМАС

Глава израильского Генштаба утвердил планы по продолжению войны против ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Герци Халеви (в центре)
Герци Халеви (в центре) (Фото: idfofficial / Telegram)

Начальник штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Херци Халеви утвердил планы по продолжению боевых действий против палестинской организации ХАМАС. Об этом сообщила онлайн-газета Times of Israel со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

Халеви провел совещание в штаб-квартире Южного командования в Беэр-Шеве, который располагается в 108 км к юго-западу от Иерусалима. Военное собрание было посвящено «оценке ситуации и утверждению планов продолжения войны». На нем также присутствовали начальник Южного командования генерал-майор Ярон Финкельман и другие командиры, передала пресс-служба армии Израиля.

ЦАХАЛ не привела других подробностей по итогам этого совещания.

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Фото:Lior Mizrahi / Getty Images

Чуть ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль «в ближайшие дни усилит военное и дипломатическое давление» на палестинскую организацию ХАМАС, чтобы добиться освобождения заложников. Израильский премьер подчеркнул, что палестинская организация отказалась от всех сделок.

О планах проведения наземной операции на юге сектора Газа Нетаньяху объявил еще в феврале, а в середине марта премьер страны согласовал план по началу наступления.

CNN передавал, что ЦАХАЛ уже на этой неделе должна была предпринять первые шаги для продвижения в южной части сектора Газа. Так, 15 апреля израильские ВВС планировали сбросить над Рафахом листовки. Но этому помешали удары Ирана в ночь на 14 апреля, который выпустил по Израилю более 300 ракет и беспилотников.

Часть ракет упала на одну из крупнейших авиабаз «Неватим» в пустыне Негев, возле Беэр-Шевы. Инфраструктура военного объекта незначительно пострадала.

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Теги
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ
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