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Удар Ирана по Израилю ,  
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ЦАХАЛ сообщила об атаке истребителей по инфраструктуре «Хезболлы»

ЦАХАЛ: истребители Израиля ударили по инфраструктуре террористов «Хезболлы»
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Lior Mizrahi / Getty Images
Фото: Lior Mizrahi / Getty Images

Истребители израильских ВВС нанесли удар по инфраструктуре членов ливанской группировки «Хезболла», которую власти Израиля считают террористической, сообщила Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

Военные самолеты ударили по инфраструктуре, используемой системой ПВО «террористической организации в северном Баальбеке» — городе в Ливане в 65 км к северо-востоку от столицы Бейрута.

«Некоторое время назад солдаты ЦАХАЛ нанесли удар, чтобы устранить непосредственную угрозу в районе Кавкабы», — уточнили в пресс-службе армии. Кавкаба — южный регион Ливана.

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Политика
Фото:Ronen Zvulun / Reuters

В ночь на 14 апреля силы Ирана нанесли удар по Израилю. Позже к ним присоединилась «Хезболла», которая выпустила в сторону Израиля десятки ракет. По данным Al Jazeera, удар нанесли из реактивной системы залпового огня по штабу противовоздушной и противоракетной обороны израильской армии на Голанских высотах.

Днем 14 апреля израильские силы начали наносить удары возмездия в ответ на ночную атаку. Один из них нанесли по крупному объекту «Хезболлы» — по производству оружия в районе Наби-Чит в Ливане. Также были атакованы объекты, принадлежащие подразделению «Хезболлы» «Радван» рядом с Джбаа.

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Теги
ЦАХАЛ Израиль Хезболла Ливан
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