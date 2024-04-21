Бастрыкин поручил начать проверку из-за взрыва петарды у мальчика в Петергофе

Глава СК поручил начать проверку из-за мальчика и петарды в Петергофе

Александр Бастрыкин (Фото: СК РФ)

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за пострадавшего из-за взрыва петарды подростка в Петергофе. Об этом сообщила пресс-служба СК.

В ночь на 21 апреля в полицию поступило сообщение, что около 9 часов вечера 20 апреля бригада скорой помощи забрала у дома 115 на Санкт-Петербургском шоссе 13-летнего подростка с осколочными ранениями грудной клетки в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, мальчик нашел петарду на территории парка «Знаменка» и взорвал ее.

В марте в Перми женщина взорвала петарду на территории избирательного участка в Доме культуры им. Солдатова. Ее госпитализировали с травмой руки.

В январе 2023 года при запуске самодельной петарды на севере Москвы погиб мужчина.