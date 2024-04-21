Глава СК поручил начать проверку из-за мальчика и петарды в Петергофе
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за пострадавшего из-за взрыва петарды подростка в Петергофе. Об этом сообщила пресс-служба СК.
В ночь на 21 апреля в полицию поступило сообщение, что около 9 часов вечера 20 апреля бригада скорой помощи забрала у дома 115 на Санкт-Петербургском шоссе 13-летнего подростка с осколочными ранениями грудной клетки в тяжелом состоянии.
По предварительной информации, мальчик нашел петарду на территории парка «Знаменка» и взорвал ее.
В марте в Перми женщина взорвала петарду на территории избирательного участка в Доме культуры им. Солдатова. Ее госпитализировали с травмой руки.
В январе 2023 года при запуске самодельной петарды на севере Москвы погиб мужчина.
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