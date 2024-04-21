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Глава СК поручил начать проверку из-за мальчика и петарды в Петергофе

Бастрыкин поручил начать проверку из-за взрыва петарды у мальчика в Петергофе
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: СК РФ)

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за пострадавшего из-за взрыва петарды подростка в Петергофе. Об этом сообщила пресс-служба СК.

В ночь на 21 апреля в полицию поступило сообщение, что около 9 часов вечера 20 апреля бригада скорой помощи забрала у дома 115 на Санкт-Петербургском шоссе 13-летнего подростка с осколочными ранениями грудной клетки в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, мальчик нашел петарду на территории парка «Знаменка» и взорвал ее.

В Перми женщина пострадала при взрыве петарды на избирательном участке
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Фото:Егор Алеев / ТАСС

В марте в Перми женщина взорвала петарду на территории избирательного участка в Доме культуры им. Солдатова. Ее госпитализировали с травмой руки.

В январе 2023 года при запуске самодельной петарды на севере Москвы погиб мужчина.

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Теги
Александр Бастрыкин Петергоф петарда подросток
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