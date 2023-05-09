На возложении венка в Бурятии взорвалась петарда

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
В параде Победы впервые задействовали бронемашины «Ахмат» и «Спартак» Политика, 12:51
Санду заявила, что Молдавия 9 мая отмечает день мира Политика, 12:47
Портфель для неквалов: особенности долгосрочного инвестирования РБК и банк Ренессанс, 12:36
Министр спорта пожелал Костомарову скорейшего выздоровления Спорт, 12:36
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Сподарюшино Политика, 12:34
На возложении венка в Бурятии взорвалась петарда Общество, 12:26
Российскому послу не дали возложить венки в Варшаве Общество, 12:14
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как число въезжающих из стран Балтии в Россию снова растет. Инфографика Общество, 12:07
Шольц призовет к большим реформам в ЕС Политика, 12:02
L'Equipe узнала о нежелании жены Месси переезжать в Саудовскую Аравию Спорт, 12:01
В посольстве России заявили об ухудшениях отношений с Японией Политика, 11:58
Квартал с историей: неоготика краснокирпичной Пресни РБК и Forma, 11:55
Россия не пригласила послов США и Британии на парад Победы Политика, 11:37
Первый обвиняемый по «акту Родченкова» в США признал вину Спорт, 11:33
Общество ,  
0 

На возложении венка в Бурятии взорвалась петарда

На возложении венка в поселке Селенгинск в Бурятии петарда взорвалась и улетела в толпу

В поселке Селенгинск Кабанского района Бурятии во время возложения венка в рамках Дня Победы взорвалась петарда и улетела в толпу, несколько человек пострадали, сообщает телеграм-канал «Весь Улан-Удэ» со ссылкой на очевидцев.

«Предположительно, одна из петард, которые запускала администрация, пошла не по траектории, а в людей. От взрыва пострадали женщина и несколько детей», — пишет канал.

Глава Селенгинска Владимир Бурьян уточнил изданию «Новая Бурятия», что жители поселка, в чью сторону полетел залп, после осмотра бригадой скорой помощи были отпущены домой.

Парад в ознаменование 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве в этом году прошел без воздушной части. На нем присутствовали семь иностранных лидеров: это президенты Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Туркменистана — Сердар Бердымухамедов, Киргизии — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, Белоруссии — Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Об отмене парада из соображений безопасности ранее сообщили власти Белгородской, Курской и Орловской областей, а также Крыма и Севастополя. В столице Бурятии Улан-Удэ в параде приняли участие 20 пеших парадных расчетов и 60 единиц боевой техники. В общей сложности он длился чуть больше часа.

Теги
9 Мая День Победы петарда Бурятия
Материалы по теме
Власти Бурятии объяснили слова об отправке на учения вновь мобилизованных
Политика
Глава Бурятии написал поэму «Родина в огне» ко Дню защитника Отечества
Политика
Основательницу фонда «Свободная Бурятия» объявили в розыск
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter