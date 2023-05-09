На возложении венка в Бурятии взорвалась петарда

На возложении венка в поселке Селенгинск в Бурятии петарда взорвалась и улетела в толпу

В поселке Селенгинск Кабанского района Бурятии во время возложения венка в рамках Дня Победы взорвалась петарда и улетела в толпу, несколько человек пострадали, сообщает телеграм-канал «Весь Улан-Удэ» со ссылкой на очевидцев.

«Предположительно, одна из петард, которые запускала администрация, пошла не по траектории, а в людей. От взрыва пострадали женщина и несколько детей», — пишет канал.

Глава Селенгинска Владимир Бурьян уточнил изданию «Новая Бурятия», что жители поселка, в чью сторону полетел залп, после осмотра бригадой скорой помощи были отпущены домой.

Парад в ознаменование 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве в этом году прошел без воздушной части. На нем присутствовали семь иностранных лидеров: это президенты Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Туркменистана — Сердар Бердымухамедов, Киргизии — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, Белоруссии — Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Об отмене парада из соображений безопасности ранее сообщили власти Белгородской, Курской и Орловской областей, а также Крыма и Севастополя. В столице Бурятии Улан-Удэ в параде приняли участие 20 пеших парадных расчетов и 60 единиц боевой техники. В общей сложности он длился чуть больше часа.