В Петербурге мужчина запустил петарду, которая ранила женщину. Видео

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В Петербурге полицейские задержали мужчину, который ранил женщину петардой, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, поступившем в РБК.

«В полицию Центрального района поступило сообщение о том, что за Казанским собором запустили петарду, в результате чего сильно ранили женщину», — сообщили в полиции. Они установили, что около Казанского собора запустили петарду, которая попала в женщину. «В ходе проверки установлено, что женщина, 1962 года рождения, на Казанской площади получила телесные повреждения от предмета, который попал в нее. Женщина была направлена в больницу. Позже в полицию поступила телефонограмма о том, что пострадавшая госпитализирована с диагнозом проникающее ранение грудной клетки, в тяжелом состоянии, помещена в шоковую реанимацию», — добавили в полиции.

Мужчину, который запустил петарду, задержали. Полицейские проводят проверку.