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В парке на севере Москвы мужчина погиб при запуске самодельной петарды

СК: в Тимирязевском парке в Москве мужчина погиб при запуске самодельной петарды

На территории Тимирязевского парка на севере Москвы мужчина погиб при запуске самодельной петарды, сообщается в телеграм-канале столичного управления Следственного комитета.

«Обнаружено тело мужчины 1975 года рождения. Установлено, что мужчина совместно с родственниками и друзьями решил запустить на территории парка самодельную петарду. При запуске мужчина получил травму, не совместимую с жизнью», — говорится в сообщении.

В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь при запуске фейерверков пострадали восемь человек и произошло несколько пожаров. Как сообщала «Фонтанка» со ссылкой на МЧС, один из фейерверков попал в дом № 21 по проспекту Кузнецова в Красносельском районе, из-за чего возникло возгорание на балконе одной из квартир. Также из-за пиротехники загорелись стройматериалы на крыше дома № 5 на улице Архитектора Данини в Пушкинском районе. Еще одна петарда попала на балкон квартиры дома № 13/1 по улице Понтонной, но там пожара не произошло.

Теги
Москва петарда Следственный комитет взрыв петарды
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