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Политика ,  
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В Перми женщина пострадала при взрыве петарды на избирательном участке

В Перми женщина пострадала при взрыве петарды на избирательном участке

В Перми женщина взорвала петарду на территории избирательного участка в Доме культуры им. Солдатова, сообщает издание Properm.ru со ссылкой на краевое министерство территориальной безопасности.

В министерстве заявили, что петарду взорвали в туалете, женщину госпитализировали с травмой руки.

О взрыве в здании избирательного участка в Перьми также сообщает телеграм-канал Baza. По его данным, пострадавшая — 64-летняя женщина. По предварительной информации, ей оторвало руку. Из здания были эвакуированы 50 человек.

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Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
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