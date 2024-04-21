Минздрав сообщил о снижении продаж сигарет почти в полтора раза

Минздрав: продажи сигарет в 2023 году сократились до 1 тыс. на человека

В 2023 году розничные продажи сигарет и папирос сократились почти в 1,5 раза — с 1,46 тыс. штук до 1 тыс. штук на душу населения, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Минздрава.

Сократился и объем потребления алкогольной продукции: с 8,62 л чистого спирта на душу населения в 2022 году до 8,44 л в 2023 году. По данным ведомства, выросла доля граждан, которые ведут здоровый образ жизни, с 7,2 человека до 9,1 человека на 100 тыс. населения.

Согласно исследованию Национальной системы маркировки товаров «Честный знак», самыми курящими российскими регионами являются Магаданская область и Камчатский край.

Президент Владимир Путин ранее назвал повышение продолжительности жизни и активное долголетие ключевым приоритетом государственной политики. В 2023 году ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийные значения и почти достигла 73,5 лет. Это рекордный показатель для СССР и современной России.

В рамках президентского указа от июля 2020 года этот показатель должен достигнуть 78 лет. Изначально цель планировали достичь к 2024 году, но после начала пандемии срок отодвинули до 2030 года.