Путин назвал приоритетом государства активное долголетие граждан
Повышение продолжительности жизни является ключевым приоритетом государственной политики, заявил президент Владимир Путин на ежегодной итоговой коллегии Минздрава.
«Повышение продолжительности жизни, активное долголетие — ключевой приоритет государственной политики», — сказал он.
Глава государства отметил, что для этого нужно уделить особое внимание лечению и профилактике заболеваний, в том числе при помощи современных технологий.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года превысила допандемийные значения и почти достигла 73,5 лет. Это рекордный показатель для СССР и современной России. Годом ранее продолжительность жизни также увеличилась — с 70,1 до 72,76 лет.
В рамках президентского указа от июля 2020 года этот показатель должен достигнуть 78 лет. Изначально цель планировали достичь к 2024 году, но после начала пандемии срок отодвинули до 2030 года.
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