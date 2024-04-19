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Политика ,  
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Путин назвал приоритетом государства активное долголетие граждан

Путин: повышение продолжительности жизни — ключевой приоритет государства
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Повышение продолжительности жизни является ключевым приоритетом государственной политики, заявил президент Владимир Путин на ежегодной итоговой коллегии Минздрава.

«Повышение продолжительности жизни, активное долголетие — ключевой приоритет государственной политики», — сказал он.

Глава государства отметил, что для этого нужно уделить особое внимание лечению и профилактике заболеваний, в том числе при помощи современных технологий.

Мишустин заявил о рекордной продолжительности жизни в России
Общество
Фото:РБК

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года превысила допандемийные значения и почти достигла 73,5 лет. Это рекордный показатель для СССР и современной России. Годом ранее продолжительность жизни также увеличилась — с 70,1 до 72,76 лет.

В рамках президентского указа от июля 2020 года этот показатель должен достигнуть 78 лет. Изначально цель планировали достичь к 2024 году, но после начала пандемии срок отодвинули до 2030 года.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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