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Эксперты назвали самые «курящие» регионы России

«Честный знак» назвал самыми курящими регионами Магаданскую область и Камчатский край
Чаще всего сигареты в 2022 году покупали жители Магаданской области и Камчатского края — на 1 тыс. местных жителей там приходится по 132,7 и 118,9 тыс. пачек сигарет в год. Следом идут Нижегородская и Сахалинская области
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Больше всего сигарет в 2022 году купили жители Магаданской области, на 1 тыс. жителей там приходится 132,7 тыс. пачек табачных изделий, следует из исследования аналитиков Национальной системы маркировки товаров «Честный знак» (есть у РБК).

Исследование основано на данных «Честного знака» и информации Росстата о количестве взрослого населения, постоянно проживающего в регионах России.

Второе место по количеству проданных пачек сигарет занял Камчатский край — за год жители региона купили 118,9 тыс.упаковок. Чуть меньше пачек приобрели россияне, живущие в Нижегородской области — там продали 118 тыс. упаковок в течение года. Четвертую и пятую строчки в рейтинге заняли Сахалинская область (108,1 тыс.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (102,3 тыс.).

Кроме перечисленных регионов в рейтинг вошли Республика Коми (95,7 тыс.), Мурманская область (93,6 тыс.), Карелия (92,3 тыс.), Ненецкий автономный округ (86,2 тыс.) и Санкт-Петербург (82,3 тыс.).

Жители Магаданской области покупали папиросы чаще, чем россияне из других регионов. (707,1 пачек на 1 тыс. взрослых жителей). Сигары наиболее популярны у москвичей (27,6 упаковок на 1 тыс. человек). Сигариллы чаще всего покупают в Крыму (4,6 тыс. пачек), а табак для кальяна — в Санкт-Петербурге (834,7 упаковки на такое же количество взрослого населения).

Бестабачные смеси для кальянов наиболее популярны у жителей Белгородской области. Петербуржцы чаще других россиян приобретают курительный табак. Трубки в основном курят в Москве — там за год купили в среднем 13,1 пачек трубочного табака на 1 тыс. жителей. Жевательный табак наиболее популярен у жителей Тюменской области.

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Магаданская область, по данным «Честного знака», стала лидером по числу проданных пачек сигарет в третьем квартале 2022 года. Нижегородская область тогда заняла второе место. В первом полугодии регион занял первое место по числу купленных сигарет, следом за ним шли Санкт-Петербург и Краснодарский край.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
табак курение Камчатский край Магаданская область
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