В Харькове произошел взрыв

В Харькове раздался взрыв, сообщают «Суспільне» и РБК-Украина.

Глава военной администрации области Олег Синегубов написал в телеграм-канале об ударах по городу и попросил жителей находиться в укрытиях.

Мэр Игорь Терехов днем 20 апреля сообщал о взрывах и «прилете» в Индустриальный район Харькова.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.