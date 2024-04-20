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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове произошел взрыв

В Харькове прогремел взрыв
Сюжет
Военная операция на Украине

В Харькове раздался взрыв, сообщают «Суспільне» и РБК-Украина.

Глава военной администрации области Олег Синегубов написал в телеграм-канале об ударах по городу и попросил жителей находиться в укрытиях.

В Киеве и Харькове прозвучали взрывы
Политика
Фото:Anastasia Vlasova / Getty Images

Мэр Игорь Терехов днем 20 апреля сообщал о взрывах и «прилете» в Индустриальный район Харькова.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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