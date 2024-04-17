В Одессе и Чернигове прогремели взрывы

Воздушная тревога в настоящее время объявлена на большей части Украины. Местные СМИ сообщают о взрывах в Одессе, Чернигове и Кривом Роге

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В Одессе, Чернигове и Кривом Роге прогремели взрывы, сообщают «Страна.ua», ТСН и «24 канал». Воздушная тревога в Черниговской области была объявлена в 8:49 (мск), в Одесской — в 9:31 (мск).

Также тревога в настоящее время действует в Полтавской, Сумской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в своем телеграм-канале уточнил, что по Чернигову был нанесен удар, есть жертвы и раненые. «Страна.ua» уточняет, что в районе Одессы очевидцы сообщают о задымлении.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.