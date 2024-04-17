 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Одессе и Чернигове прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Воздушная тревога в настоящее время объявлена на большей части Украины. Местные СМИ сообщают о взрывах в Одессе, Чернигове и Кривом Роге
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Одессе, Чернигове и Кривом Роге прогремели взрывы, сообщают «Страна.ua», ТСН и «24 канал». Воздушная тревога в Черниговской области была объявлена в 8:49 (мск), в Одесской — в 9:31 (мск).

Также тревога в настоящее время действует в Полтавской, Сумской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в своем телеграм-канале уточнил, что по Чернигову был нанесен удар, есть жертвы и раненые. «Страна.ua» уточняет, что в районе Одессы очевидцы сообщают о задымлении.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Одессе и Чернигове прогремели взрывы
В Одессе и Чернигове прогремели взрывы

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Одесса Чернигов Кривой Рог взрывы Военная операция на Украине Воздушная тревога
Материалы по теме
Над Мордовией перехватили украинский беспилотник
Политика
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 99,93 (+0,14) Инвестиции, 16 апр, 16:41 Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 94,07 (+0,49) Инвестиции, 16 апр, 16:41
Уголовное дело о гибели экс-главреда «Газеты.Ru» передали в суд Крыма Общество, 10:27
Курс биткоина поднялся выше $63 тыс Крипто, 10:26
Читают переписки, ходят в черном: 3 мифа об ИБ-отделах и их сотрудниках Pro, 10:26
На тематическом форуме РБК обсудят поддержку молодых предпринимателей Отрасли, 10:21
Только рядом с парком: чем отличаются новые проекты ГК «Основа» Недвижимость, 10:19
Почему майнинг привлек крупный бизнес в России и при чем тут Африка Крипто, 10:15
Раввин рассказал подробности ликвидации террориста у синагоги в Отрадном Общество, 10:15
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Премия «Наш вклад» учредит новую спецноминацию для рекламных кампаний Пресс-релиз, 10:13
Глава Минфина Египта рассказал о влиянии санкций на работу с Россией Экономика, 10:09
Чехия сообщила о «странах-анонимах» в инициативе по снарядам для Украины Политика, 10:04
Захарова заявила об отсутствии приглашения на юбилей высадки в Нормандии Политика, 10:04
Wildberries запустит продажу автомобилей Бизнес, 10:00
Названы ЖК бизнес-класса Москвы — лидеры по спросу в первом квартале Недвижимость, 10:00
Почему бюджетный дефицит в развитых странах бьет рекорды — The Economist Pro, 09:45