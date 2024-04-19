В Сумах прогремели взрывы
Серия взрывов прогремела в Сумской области Украины, передает «Политика Страны» со ссылкой на администрацию региона.
Взрывов, по данным властей, было три. Первый из них прозвучал около 22:33 мск, второй — в 22:35, пишет «Суспiльне».
Во время взрывов в регионе действовал сигнал воздушной тревоги. Около 22:48 мск тревогу отменили. Одновременно ее сигналы звучали в Николаевской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской, Черкасской, Киевской и других областях, а также в Киеве.
В части районов Днепропетровской области режим продолжает действовать до сих пор.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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