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Военная операция на Украине ,  
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В Сумах прогремели взрывы

В Сумах прозвучало три взрыва
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Серия взрывов прогремела в Сумской области Украины, передает «Политика Страны» со ссылкой на администрацию региона.

Взрывов, по данным властей, было три. Первый из них прозвучал около 22:33 мск, второй — в 22:35, пишет «Суспiльне».

Во время взрывов в регионе действовал сигнал воздушной тревоги. Около 22:48 мск тревогу отменили. Одновременно ее сигналы звучали в Николаевской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской, Черкасской, Киевской и других областях, а также в Киеве.

В Павлограде прогремели взрывы
Политика
Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press


В части районов Днепропетровской области режим продолжает действовать до сих пор.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Сумах прогремели взрывы
В Сумах прогремели взрывы

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Теги
Украина Сумская область взрывы
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