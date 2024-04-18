 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Ивано-Франковской области прогремели взрывы

Несколько взрывов прозвучали в Ивано-Франковской области
Сюжет
Военная операция на Украине

В Ивано-Франковской области на западе Украины прогремело несколько взрывов, сообщают телеканал «Суспiльне» со ссылкой на корреспондентов и «РБК-Украина».

По данным телеканала, два взрыва с разницей почти в 20 минут произошли в Ивано-Франковске. Других подробностей не приводится.

В Одессе и Чернигове прогремели взрывы
Политика
Фото:Анастасия Власова / Getty Images

В ночь на 18 апреля «24-й канал» сообщил, что в Киевской области прогремели взрывы, по предварительным данным, работала система ПВО. Воздушная тревога звучала в Киевской области, но не в самой столице, а также в Черниговской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Ивано-Франковской области прогремели взрывы
В Ивано-Франковской области прогремели взрывы

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Ивано-Франковская область Украина взрывы
Материалы по теме
В Херсоне произошел взрыв
Политика
В Херсоне прозвучали взрывы
Политика
Власти Кропивницкого сообщили о взрыве в городе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 100,28 (+0,34) Инвестиции, 17 апр, 16:37 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 94,32 (+0,25) Инвестиции, 17 апр, 16:37
В Ивано-Франковской области прогремели взрывы Политика, 07:32
Аналитики оценили риски перегрева экономики России Экономика, 07:30
Минобороны сообщило о перехвате ракет, дронов и воздушных шаров ВСУ Политика, 07:18
Вильфанд рассказал об одновременно зимней и летней погоде в России Общество, 07:17
Зеленский заявил о продвижении российской армии Политика, 07:13
Чучхе по-китайски. КНР начала перезагрузку экономики ради победы над США Pro, 07:00
Предварительный бюджет нового транспортного нацпроекта оценили в ₽10 трлн Бизнес, 07:00
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Уровень реки Тобол в Курганской области достиг 970 см Общество, 06:41
СК предъявил обвинения четверым полковникам ВСУ в массовых убийствах Политика, 06:17
AstraZeneca обратилась в СК из-за лекарства от диабета Бизнес, 06:00
Президент Колумбии выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС Политика, 05:47
Буданов пригрозил новыми атаками по территории России Политика, 05:38
Россияне рассказали, чем будут заниматься на майских праздниках Общество, 05:34
Центробанк ЕС осудил идею США передать российские активы ВСУ Политика, 05:30