В Ивано-Франковской области прогремели взрывы
В Ивано-Франковской области на западе Украины прогремело несколько взрывов, сообщают телеканал «Суспiльне» со ссылкой на корреспондентов и «РБК-Украина».
По данным телеканала, два взрыва с разницей почти в 20 минут произошли в Ивано-Франковске. Других подробностей не приводится.
В ночь на 18 апреля «24-й канал» сообщил, что в Киевской области прогремели взрывы, по предварительным данным, работала система ПВО. Воздушная тревога звучала в Киевской области, но не в самой столице, а также в Черниговской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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