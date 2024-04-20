Шойгу анонсировал создание научно-производственного центра дронов

В России создадут научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов, сообщило Минобороны со ссылкой на главу ведомства Сергея Шойгу. Он приехал на полигон Московского военного округа для проверки выполнения указаний по разработке беспилотников и стрелкового оружия с учетом опыта военной операции на Украине.

По словам Шойгу, создаваемый центр «будет представлять собой объединение различных предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, занимающихся разработкой и производством перспективного вооружения». Министр поставил задачу обеспечить штурмовые группы стрелковым оружием, разработанным при участии военных-снайперов, выполнявших задачи в зоне военной операции, для «эффективного уничтожения FVP-дронов противника».

Во время осмотра Шойгу представили линейку различных дронов, полезная нагрузка которых варьируется от 10 до 200 кг. Среди устройств — ударный квадрокоптер, оснащенный «универсальными сбросами для использования различных типов беспилотников» в зависимости от решаемых задач. В частности, он приспособлен для дистанционного минирования в условиях низкой видимости, уточнили в Минобороны.

Также специалистам удалось повысить помехозащищенность каналов управления и передачи данных в беспилотниках. Операторов такого типа дрона готовят в течение двух недель. По словам руководителя предприятия, налажено производство до 30 квадрокоптеров этой модели в месяц, в дальнейшем планируется существенно нарастить выпуск.

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