Макрон о производстве оружия: нам всем нужно производить больше

Франции нужно нарастить военное производство, заявил президент страны Эмманюэль Макрон во время посещения нового порохового завода Eurenco в юго-западной провинции Бержерак.

«Мир меняется, и нам всем нужно производить больше как для того, чтобы поддержать Украину, <...> так и для того, чтобы защитить себя», — сказал Макрон журналистам, его слова приводит телеканал BFM-TV. Президент добавил, что военное производство наращивают по всей Европе и по всему миру.

Макрон уточнил, что Франция уже утроила производство самоходных установок Caesar, которые она поставляет на Украину. Что касается боеприпасов, то французский лидер заверил, что завод Eurenco уже удвоил производство зарядов с начала военной операции на Украине.

«Мы пойдем еще дальше. Новый завод в Бержераке, который добавится к уже существующему производству в Швеции, должен позволить вновь удвоить [производство]», — отметил Макрон. Он потребовал, чтобы и другие оборонные компании ускорили переход к «экономике войны», в том числе для поддержки Киева.

В феврале 2024 года глава Минобороны Германии Борис Писториус пообещал, что власти страны будут больше инвестировать в свои вооруженные силы, чтобы компенсировать «годы пренебрежения» в этой сфере. Военные расходы могут достичь 3,5% ВВП. По словам Писториуса, европейские государства нуждаются в более боеспособных вооруженных силах по мере того, как они расширяют присутствие по всему миру.

Французские власти поставляют военную технику Украине с начала конфликта в 2022 году. Россия осуждает западные государства за военную помощь Украине, заявляя, что это не изменит хода боевых действий, а цели спецоперации будут достигнуты.