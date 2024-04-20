Киргизский Finca Bank ограничит переводы из Сбербанка и Тинькофф-банка

Киргизский Finca Bank с 5 мая приостановит прием переводов из мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», а с середины месяца ограничит его и для приложения «Тинькофф банка», следует из сообщений на сайте кредитной организации.

Ограничения для переводов из приложения «Сбербанк Онлайн» коснутся всех клиентов Finca Bank, в то время как в случае с «Тинькофф Мобайл» они останутся доступны для граждан Киргизии. Иностранцы переводить средства таким образом больше не смогут.

Конкретную дату, когда начинают действовать ограничения для «Тинькофф Мобайл», Finca Bank не назвал.

Банк напомнил клиентам о наличии альтернативных способов перевода средств перед введением ограничений.

В начале апреля в Киргизии перестали принимать к оплате карты российской платежной системы «Мир». Ее клиенты потеряли доступ к безналичной оплате в POS-терминалах и к интернет-платежам, а также возможность снять наличные в банкоматах и перевести деньги с карты на карту. Вместе с тем средства можно перевести между киргизскими и российскими банками.

В Межбанковском процессинговом центре (МПЦ, оператор национальной платежной системы Киргизии «Элкарт») объясняли решение стремлением избежать вторичных санкций США. Подразделение американского Минфина OFAC ввело ограничения против оператора карт «Мир». Как пояснил премьер Киргизии Акылбек Жапаров, обслуживающая МПЦ латвийская компания предупредила о возможном отключении центра, если Киргизия не перестанет взаимодействовать с «Миром».

Жапаров пообещал обсудить ситуацию во время апрельского визита в США и объяснить, что Киргизия не может полностью прекратить торговые и экономические отношения с Россией. Москва считает санкции незаконными.