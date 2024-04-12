Премьер Киргизии попросил открыть «хотя бы один» российский банк

В России более 1 млн граждан Киргизии, которые пользовались картой «Мир», для их удобства в республике должно открыться хотя бы одно отделение российского банка, заявил премьер Жапаров. «Мир» перестали принимать в стране 3 апреля

Фото: Онур Озовали / РИА Новости

Киргизия на протяжении трех лет просит Россию открыть отделение своего банка, так как платежная система «Мир» выгодна гражданам республики, заявил премьер-министр Акылбек Жапаров в интервью агентству Kabar.

«Мы уже три года просим Россию открыть в Кыргызстане свой банк или филиал крупного банка. Они обещают, но до сих пор не открыли. Не знаю, они так медленно работают или просто не хотят открывать банк. Было бы хорошо, если бы они открыли хотя бы одно отделение банка», — сказал он.

По словам Жапарова, карты «Мир» принесут больше пользы жителям Киргизии, чем россиянам, и прекращение их работы «никак не отразится на России». «Нам больше всего было нужно, чтобы эта система работала у нас. Раз уж прекратили работу, то мы начали искать другие пути. Было бы хорошо, если бы МПЦ (Межбанковский процессинговый центр. — РБК) этот вопрос согласовал с кабинетом министров, потому что в России более 1 млн наших граждан. Все они пользовались картой «Мир», — уточнил премьер.

Он также добавил, что решение о приостановке работы российской платежной системы приняли коммерческие банки, а не Нацбанк Киргизии, из-за опасения возможных санкций.

Карты платежной системы «Мир» прекратили принимать в Киргизии 3 апреля. Ее клиенты потеряли доступ к безналичной оплате в POS-терминалах и к интернет-платежам, а также возможность снять наличные в банкоматах и перевести деньги с карты на карту. Вместе с тем средства можно перевести между киргизскими и российскими банками.

В МПЦ объясняли это решение необходимостью избежать вторичных санкций США. Ранее подразделение американского Минфина OFAC ввело ограничения против оператора карт «Мир». По словам Жапарова, МПЦ обслуживает компания из Латвии. Она в том числе поставляет программное обеспечение. Там предупредили Киргизию об отключении МПЦ в случае продолжения взаимодействия с платежной системой «Мир».