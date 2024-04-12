 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Премьер Киргизии попросил открыть «хотя бы один» российский банк

Премьер Киргизии рассказал о просьбах к России об открытии банков и картах «Мир»
Сюжет
Война санкций
В России более 1 млн граждан Киргизии, которые пользовались картой «Мир», для их удобства в республике должно открыться хотя бы одно отделение российского банка, заявил премьер Жапаров. «Мир» перестали принимать в стране 3 апреля
Фото: Онур Озовали / РИА Новости
Фото: Онур Озовали / РИА Новости

Киргизия на протяжении трех лет просит Россию открыть отделение своего банка, так как платежная система «Мир» выгодна гражданам республики, заявил премьер-министр Акылбек Жапаров в интервью агентству Kabar.

«Мы уже три года просим Россию открыть в Кыргызстане свой банк или филиал крупного банка. Они обещают, но до сих пор не открыли. Не знаю, они так медленно работают или просто не хотят открывать банк. Было бы хорошо, если бы они открыли хотя бы одно отделение банка», — сказал он.

По словам Жапарова, карты «Мир» принесут больше пользы жителям Киргизии, чем россиянам, и прекращение их работы «никак не отразится на России». «Нам больше всего было нужно, чтобы эта система работала у нас. Раз уж прекратили работу, то мы начали искать другие пути. Было бы хорошо, если бы МПЦ (Межбанковский процессинговый центр. — РБК) этот вопрос согласовал с кабинетом министров, потому что в России более 1 млн наших граждан. Все они пользовались картой «Мир», — уточнил премьер.

Он также добавил, что решение о приостановке работы российской платежной системы приняли коммерческие банки, а не Нацбанк Киргизии, из-за опасения возможных санкций.

В России появилась новая платежная система для переводов за рубеж
Финансы
Фото:Shutterstock

Карты платежной системы «Мир» прекратили принимать в Киргизии 3 апреля. Ее клиенты потеряли доступ к безналичной оплате в POS-терминалах и к интернет-платежам, а также возможность снять наличные в банкоматах и перевести деньги с карты на карту. Вместе с тем средства можно перевести между киргизскими и российскими банками.

В МПЦ объясняли это решение необходимостью избежать вторичных санкций США. Ранее подразделение американского Минфина OFAC ввело ограничения против оператора карт «Мир». По словам Жапарова, МПЦ обслуживает компания из Латвии. Она в том числе поставляет программное обеспечение. Там предупредили Киргизию об отключении МПЦ в случае продолжения взаимодействия с платежной системой «Мир».

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Киргизия платежная система "Мир"
Материалы по теме
Платежная система «Мир» объяснила проблемы со своими картами в Турции
Финансы
В России появилась новая платежная система для переводов за рубеж
Финансы
Платежная система «Мир» запустит новые тарифы
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 100,68 (-0,55) Инвестиции, 11 апр, 16:38 Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 93,72 (+0,5) Инвестиции, 11 апр, 16:38
МИД заявил французскому послу о подрыве диалога между странами Политика, 15:34
МИД Швейцарии назвал Лаврова первым, с кем обсудили саммит по Украине Политика, 15:34
CBS узнал, что США ожидают удара Ирана по Израилю «в течение часов» Политика, 15:32
Крупнейший производитель стали в Германии сократит выпуск Бизнес, 15:28
«Сочи» сделал ролик с «космонавтом-Абаскалем» перед матчем со «Спартаком» Спорт, 15:28
В работе мобильного приложения Газпромбанка произошел сбой Технологии и медиа, 15:25
«Займер» теперь на Мосбирже. Как прошел первый день торгов Инвестиции, 15:20
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
В окружении бывшего сотрудника СБУ подтвердили подрыв его машины в Москве Политика, 15:20
Мантуров анонсировал запуск более 100 спутников до конца года Технологии и медиа, 15:16
Герой Милоша Биковича перевоспитает целую семью мажоров в новом «Холопе» Life, 15:04
Лукашенко словами «прилетит в десятикратном размере» предупредил Киев Политика, 15:01
Роскомнадзор начал блокировать сайты «неприземлившихся» компаний Технологии и медиа, 14:58
Над Брянской областью силы ПВО сбили дрон Политика, 14:57
Губернатора Чибиса выписали из больницы после покушения с ножом Политика, 14:57