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Главы МИД G7 призвали Россию соблюдать мораторий на ядерные испытания

«Большая семерка» выразила обеспокоенность отзывом Россией ратификации ДВЗЯИ
Фото: Gregorio Borgia / Reuters
Фото: Gregorio Borgia / Reuters

Страны-участницы «Большой семерки» (G7) выразили обеспокоенность отказом России от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), говорится в коммюнике по итогам встречи глав МИД.

«Мы глубоко сожалеем об отзыве Россией своей ратификации Договора. <...> Мы настоятельно призываем Москву продолжать соблюдать мораторий на ядерные испытания», — уточнили в документе.

Что такое ДВЗЯИ

Дискуссия о запрете ядерных испытаний началась в 1960-е годы. В 1963-м в Москве Великобритания, СССР и США подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой (Московский договор); со временем к нему присоединились более 100 стран. При этом документ по-прежнему не запрещал испытания под землей.

В 1990 году СССР предложил ввести мораторий на ядерные испытания, в этом с ним согласились Великобритания и США. А в 1996 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который должен был полностью закрыть возможность испытательных взрывов. В документе приведен список из 44 стран, которые в момент обсуждения ДВЗЯИ обладали ядерным потенциалом и техникой. Без их ратификации договор не может вступить в силу. Почти за 30 лет, что документ открыт к подписанию, этого так и не произошло. Причина в том, что восемь из 44 стран: Египет, Индия, Иран, Израиль, Китай, КНДР, Пакистан, США — его либо не подписали, либо подписали, но не ратифицировали. Таким образом, единственное ограничение, которое удерживает страны от испытаний, — это принятые ими односторонние моратории на такие взрывы. Россия подписала ДВЗЯИ в 1996 году и ратифицировала в 2000-м.

После 1996 года в мире было проведено десять испытаний: по два произвели Индия и Пакистан (совершив взрывы в 1998 году, Дели и Исламабад ввели на них моратории), шесть — КНДР.

Со вступлением ДВЗЯИ в силу должна была заработать организация этого договора — ОДВЗЯИ. Пока действует подготовительная комиссия, в рамках которой функционирует международная система проверки. В ее основе лежит международная система мониторинга, представляющая собой 337 станций, которые расположены по всему миру и выявляют ядерные взрывы. Информацию они отправляют в международный центр данных в штаб-квартире ДВЗЯИ в Вене.

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Президент России Владимир Путин, выступая на «Валдае» в начале октября 2023 года, заявил, что «не готов сказать, нужно нам действительно или не нужно проводить ядерные испытания». По его словам, страна подписала и ратифицировала договор о запрете испытаний ядерного оружия, а США подписали, но не ратифицировали.

18 октября 2023 года Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации Договора. В пояснительной записке к законопроекту, который приняла Госдума, говорилось, что Россия лишь отзывает свою ратификационную грамоту, но не выходит из ДВЗЯИ; это значит, что Россия продолжит участвовать в договоре «со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами».

В начале ноября президент Владимир Путин подписал этот закон.

В день решения Госдумы по ДВЗЯИ США провели испытания на ядерном полигоне. В Министерстве энергетики США уточнили, что для проведения эксперимента использовались химические взрывчатые вещества и радиоизотопные индикаторы.

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