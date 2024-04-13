В МИДе назвали дезинформацией слова дипломата Японии о «ядерных угрозах»

Мицуко Сино (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Заявление заместителя постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино о наличии «российской ядерной угрозы» — это классический пример дезинформации. Об этом заявила «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее мнению, Япония замалчивает «преступную ядерную атаку США на Хиросиму и Нагасаки» и увязывает эту тему с Россией. Она считает, что так японское правительство «оболванивает свое население». Такую политику Захарова назвала неуважением к памяти жертв американских атак.

На заседании Совета Безопасности ООН по вопросу Украины 12 апреля Мицуко Сино заявила, что власти Японии «никогда не смирятся» с «ядерной риторикой Москвы» и «ядерными угрозами». «Катастрофы в Хиросиме и Нагасаки никогда не должны повториться», — сказала представитель страны. Она не упомянула, что бомбардировку городов устроили США.

6 и 9 августа 1945 года США сбросили две атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Количество погибших непосредственно от атомных бомбардировок составило более 70 тыс. человек. К концу 1945 года от последствий ядерных взрывов, по разным данным, погибли от 90 тыс. до 166 тыс. человек.

В феврале российский президент Владимир Путин напомнил, что у России есть ядерное оружие, способное поражать цели на территории западных стран. Позже он заявил, что Россия с технической точки зрения готова к ядерной войне, однако не собирается ее развязывать.